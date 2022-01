Roeselare haalt François Lecat (ex-Maaseik) na vertrek van Filip Gavenda

François Lecat in zijn tijd bij (toen nog) Noliko Maaseik. — © Dick Demey

Knack Volley Roeselare heeft een overeenkomst gesloten voor de rest van dit seizoen met François Lecat. Dat hebben de West-Vlamingen woensdag gemeld. De 28-jarige Lecat moet het team, na het wegvallen van hoofdaanvaller Filip Gavenda, in de breedte versterken.

Lecat startte zijn professionele volleyloopbaan bij Guibertin (2009-2011) en speelde de voorbije jaren bij Asse-Lennik (2012-2013), Maaseik (2013-2015) en Aalst (2020-2021). Tussendoor proefde hij ook van een Italiaanse avontuur bij respectievelijk Verona (2015-2017), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (2017-2018) en Peimar Volley (2019-2020). In de Franse Ligue A speelde hij een seizoen voor Narbonne (2018-2019). Dit seizoen stond Lecat, die ook matchen op de teller heeft bij de Red Dragons, tot nieuwjaar op de loonlijst van Al Arabi SC Doha, een team dat speelt in de Qatar League en waarmee hij in oktober zilver behaalde op het Asian Club Championship.

“Knack Volley Roeselare heet François van harte welkom in zijn nieuwe team waar hij heel wat spelers zal terugzien uit zijn periode bij de Red Dragons”, klinkt het bij de West-Vlamingen.

Landskampioen Roeselare zette eind vorig jaar in onderling overleg een punt achter de overeenkomst met Filip Gavenda. De Slovaakse hoofdaanvaller ondertekende in mei van 2021 een contract van een jaar bij de West-Vlamingen.