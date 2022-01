Price wint Dakar-etappe bij motoren maar Van Beveren pakt opnieuw leiding

De ene plottwist volgt de andere op bij de motoren in de 44ste Dakar. Met nog twee etappes te rijden is de strijd voor de eindzege nog lang niet beslist. Wie niet zal winnen is Kevin Benavides (KTM), winnaar van de Dakar bij de motoren in 2021. De Argentijn kreeg na 133 km problemen en moest opgeven. Maar daar bleef het niet bij voor het officiële KTM-team. Matthias Walkner passeerde de laatste tijdscontrole na 327 km met een achterstand van 7’24” op leider Quintanilla. Een klap voor de Oostenrijker die halfweg de etappe nog virtueel aan de leiding reed. Walkner bereikte de finish als 27ste en verloor 15’55”. In de stand zakt hij naar de vijfde plaats op 8’24” van de leider.

En die nieuwe leider is Adrien Van Beveren, eerste achtervolger is Pablo Quintanilla. Sam Sunderland is naar de derde plaats gezakt. Met 5’59” achterstand op Van Beveren blijft hij in de running voor de eindzege, net als Joan Barreda Bort (Honda) die als vierde volgt op 6’47”. En zelfs Matthias Walkner is met een achterstand van 8’24” nog niet uitgeteld voor de eindzege, al kreeg hij op woensdag wel een flinke mentale tik te incasseren.(belga)