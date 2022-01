In het Verenigd Koninkrijk dalen de besmettingen met 13 procent, in Denemarken dalen de hospitalisaties traag maar gestaag en in New York spreken ze van een “sprankeltje hoop” als het op de coronacijfers aankomt. Steven Van Gucht voorspelde dat de piek voor ons land midden januari zou vallen, is het einde dan bijna in zicht?