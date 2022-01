Penélope Cruz wil graag in een musical spelen, én met echtgenoot Javier Bardem

Actrice Penélope Cruz droomt ervan om nog eens te schitteren in een musical. En liefst doet ze dat naast echtgenoot Javier Bardem. Dat heeft ze gezegd in een interview met Entertainment tonight, dat haar vroeg of ze nog eens wilde samenwerken met heem.

Penélope Cruz (47) windt er geen doekjes om. Ze wil heel graag nog eens in een musical verschijnen. Net zoals echtgenoot Bardem in Being the Ricardos. “Ik zag mijn echtgenoot zingen in de Ricardos en ik vond het fantastisch. Hij voelde zich net als ik toen ik negen jaar geleden voor het eerste moest zingen in Nine. Net zoals ik twijfelde hij of hij wel kon zingen. Regisseur Rob Marshall kon me toen overtuigen dat ik dat wel degelijk kon.”

Musicals zijn vaak krachtiger dan de gewone film, aldus Cruz. “Ik ben achttien jaar danseres geweest. Ik hou van dans, en ballet specifiek. In combinatie met muziek vind ik dat een enorm sterke kunstvorm. Het musicalgenre vind ik dus fantastisch.” Voorlopig heeft de actrice maar één musical op haar naam staan, maar ze hoopt daar dus snel verandering in te brengen.

Cruz en Bardem werkte al verschillende keren samen in onder andere Jamón, jamón, Live flesh, Don’t tempt me, Vicky Cristina Barcelona en The counselor. “Ik zou dus zeker nog eens met hem willen samenwerken.”