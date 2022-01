VIDEO. Manchester City-speler Riyad Mahrez zorgt voor dolle taferelen bij fans in Kameroen

In Afrika worden voetballers gevierd als volkshelden. Dat bleek andermaal bij de aankomst van de spelersbus van Algerije bij het spelershotel in Kameroen. Toen Manchester City-ster Riyad Mahrez zijn duim opstak naar de toegestroomde massa, ging die helemaal door het dak. De politie had de handen vol om de dolle fans te bedwingen. In Kameroen wordt momenteel de Afrika Cup gespeeld, wat de Afrikaanse fans de kans biedt om hun sterren van nabij te zien.