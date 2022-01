De leiband laat je uit, en poep gaat weer mee: de do’s en don’ts op een losloopweide

LEES OOK.Wij lieten Frodo los op de Doggydo-wandeling in Ham: “Om ter plezierigst!”

Do: bezint eer ge begint

“Ga niet zomaar een wei op!”, drukt Lieve Husquet ons op het hart. De Hoeseltse is hondengedragscoach opleiding is bij Kyno-Coach en werkt voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. “Het is belangrijk dat je de plaats eerst goed observeert. Stel je bijvoorbeeld vast dat er veel mensen aan de zijlijn staan die samentroepen? Sla de losloopweide dan een keertje over. Koffiekletsers hebben hun honden vaak niet onder controle, omdat ze meer bezig zijn met elkaar.”

Don’t: aanlijnen

Je moet je hond ook effectief losklikken, als je de wei opgaat. “Al die nieuwe indrukken van andere viervoeters kunnen je huisdier onzeker maken”, legt Lieve uit. “Als het te spannend wordt, moet hij kunnen weglopen. De gouden regel is dan ook dat een hond nooit aangelijnd mag zijn op een losloopweide.”

“Als je hond een beetje beducht is, en je dat kenbaar wil maken, kan je hem trouwens een geel lintje of bandana aanbinden, dat is een universeel teken.”

Do: bij de les houden

Volgens Lieve moet je je kleine of grote kwispelstaart voortdurend in de gaten houden. “Roep je hond regelmatig terug, om hem bij de les te houden. Anders raakt hij te diep verzonken in zijn spel, en hoort hij niks meer.”

Do: vaccineren!

Ook in hondenland wordt er volop gevaccineerd. “Tenminste, zo hoort het”, vindt Lieve. “Bij de dierenarts kan je je vriend laten vaccineren tegen het parvovirus en andere ziektes. Op zo’n losloopweide wordt er volop aan elkaar gesnuffeld, dus voorzorgen zijn belangrijk.”

Don’t: poep laten liggen

De grootste ergernis op een losloopweide zijn hondendrollen. “Een gebrek aan vuilbakken zijn geen excuus. Een poepzakje een eindje met je meedragen hoort er nu eenmaal bij.”

Don’t: puppy’s

Puppy’s laten snuffelen op een losloopweide is geen goed idee. “Grote honden verwarren zo’n pluizenbol vaak met een konijntje of een rat. Je laat pups beter kennis maken met andere hondjes in een intieme setting, bijvoorbeeld bij vrienden in de tuin.”