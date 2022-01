Jan Meertens stopt na dit seizoen bij Tectum Achel, Jan Vanvenckenray volgt hem op

Lees hier het persbericht van de club:

Afscheid van een icoon! T1 Jan Meertens heeft beslist om zijn huidig contract van T1 bij Tectum Achel aan het einde van dit seizoen niet meer te verlengen. Zo komt er een einde aan de hoogst succesvolle samenwerking tussen Meertens en Tectum.

Momenteel bezig aan zijn 8ste opeenvolgend seizoen als T1, zijn de verdiensten van Jan Meertens moeilijk te overschatten. Na 4 jaar in Liga B aan het stuur te hebben gestaan, waarvan de laatste 3 seizoenen afgesloten werden als kampioen van die reeks, zette Meertens met Tectum de stap naar de Euromillions Volley League. Tectum Achel verraste vriend en vijand door in het eerste seizoen in de Liga A onmiddellijk beslag te leggen op een mooie 5de plaats! Een plaats die ook in de daaropvolgende seizoenen werd behaald en die vorig jaar toegang gaf tot de 1ste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis.

Voorzitter Joos Gysen: “Volleybalbeesten zoals Jan Meertens zijn dezer dagen dun gezaaid. Ik ken Jan als iemand die met volleybal opstaat en gaat slapen. Veeleisend van zijn spelers en het clubbestuur, maar ook van zichzelf. In zijn beginjaren als speler de kleuren van Achel verdedigend, en na vele jaren teruggekomen als trainer met een enorme berg aan ervaring die de club naar de hoogste regionen heeft gestuwd. Er zijn veel mooie momenten om te koesteren, maar als ik er dan toch een mag uitpikken kies ik voor de verbroedering tussen spelers, trainers en de meegereisde supporters na de Europese wedstrijd in het Spaanse Teruel, waar we ver na middernacht een plaatselijke Ierse Pub verlieten. Je zag aan Jan dat het genieten was en dat er een boel stress van hem afgleed na de mooie prestatie van het Team, ondanks het missen van 2 met corona besmette spelers.”

De zoektocht naar een nieuwe T1 voor komend seizoen heeft niet lang op zich laten wachten en heeft in feite onmiddellijk resultaat gekend. Joos Gysen: “We zijn verheugd om reeds nu een nieuwe T1 te kunnen aankondigen en dit in de persoon van Jan Vanvenckenray. Dus inderdaad, de ene Jan zal het roer overnemen van de andere Jan. En hoewel we de laatste seizoenen niet expliciet op zoek waren naar een nieuwe T1, staat Jan Vanvenckenray al langer op onze radar. Ik zie hem als een echte “volleybalarchitect”, die vanaf volgend seizoen kan bouwen aan een New Look Tectum. Na eerder assistent-trainer te zijn geweest bij Maaseik, en hoofdtrainer bij Zoersel, Herenthout, Leuven en dit seizoen bij Booischot, ben ik ervan overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is om Tectum Achel vanaf volgend seizoen in de juiste banen te leiden.”