Alle grote carnavalsactiviteiten in Lanaken geannuleerd

Zopas hebben de zes grote carnavalsverenigingen van Lanaken in overleg met het gemeentebestuur beslist om alle grote activiteiten die gepland zijn in het voorjaar 2022 te annuleren.

“Door het stijgende aantal besmettingen met de omikronvariant werken overheden momenteel noodscenario’s uit voor de onderwijs- en zorgsector. In Nederland zijn er strenge maatregelen van kracht en ook de gemeente Lanaken zit in een alarmfase omwille van het hoog besmettingscijfer. Deze situatie belet ons nog steeds om carnaval te vieren op de manier waarop we dat gewoon zijn. Door de huidige gezondheidssituatie, de grote onzekerheid omtrent de ontwikkeling van het coronavirus en de daarbij horende maatregelen is het haast onmogelijk om het resterende carnavalsseizoen deftig voor te bereiden en te organiseren”, verduidelijkt burgemeester Marino Keulen (Open Vld).

De Raod van Laon tot Aoke, K.V. De Brikkebekkers, het Carnavalscomité Smèèrmaos Alaaf!, C.V. De Gelliker Galliaren en C.V. De Wottelzekskes hebben daarom, in samenspraak met het gemeentebestuur, gezamenlijk de beslissing genomen om alle grote carnavalsactiviteiten dit voorjaar te annuleren. Eerder hadden trouwens de verenigingen ook al geen prinsen en prinsessen verkozen.

Burgemeester Keulen: “De carnavalsbals en -stoeten van het resterende seizoen 2022 zullen niet doorgaan. Alle betrokken raden en het gemeentebestuur nemen daarmee hun verantwoordelijkheid omdat de gezondheid van onze medemens van het allergrootste belang is. De verenigingen bekijken met steun van het gemeentebestuur wel de mogelijkheid om een aantal alternatieve kleinere carnavalsactiviteiten te organiseren, rekening houdend met de dan geldende coronamaatregelen.”