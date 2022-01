Goudvis ‘rijdt’ met viskom: “Aanleren nam verrassend weinig tijd in beslag”

De meeste mensen hebben geen hoge dunk van goudvissen. Een hardnekkige mythe stelt zelfs dat de vissen een slecht geheugen hebben en alles alweer vergeten zijn als ze een rondje in hun kom hebben gezwommen. Maar dat dom imago heeft de Israëlische Ben-Gurion Universiteit nu de wereld uitgeholpen door zes goudvissen te leren ‘rijden’. Dat deden ze om meer te weten te komen over de cognitieve capaciteiten van dieren wanneer ze buiten hun natuurlijke habitat navigeren.“Het ‘rijden’ aanleren nam verrassend weinig tijd in beslag”, aldus onderzoeker Shachar Givon. “Ze beseffen snel dat er een verband bestaat tussen hun bewegingen en de bewegingen van de machine.”