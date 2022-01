Dimitri en Vera werden eerder deze week in de dagboekkamer van Big brother geroepen. Hij wilde hen uithoren over hun relatie, want de twee leken het wel erg goed met elkaar te vinden. Toen antwoordden ze nog dat het om een goeie vriendschap ging, maar dinsdagavond kwam daar verandering in. Op de livestream van het programma was te zien hoe een eerste kus werd gedeeld.