Saudi-Arabië maakt melkkoe van Spaanse Supercup: winnaar krijgt 12 miljoen euro

Barça-coach Xavi spreekt zijn troepen toe in het Prins Faisal Bin Fahd Stadion in Riyad. — © REUTERS

In Spanje is de Supercup niet meer het klassieke duel tussen de kampioen en de bekerwinnaar, maar een tornooi met vier ploegen. Vanavond nemen FC Barcelona en Real Madrid het in de halve finale tegen elkaar op in Saudi-Arabië. Dat doen ze niet zomaar. De winnaar van de Supercup mag 12 miljoen euro bijschrijven op zijn bankrekening.

De Supercup is traditioneel een verplicht nummer in het begin van het seizoen, maar in Spanje is het een melkkoe geworden. De finalisten van de Copa del Rey (Athletic de Bilbao en FC Barcelona) en de twee ploegen die het hoogst eindigden in de competitie, maar zich niet plaatsen voor de bekerfinale (Real Madrid en Atlético Madrid) nemen het tegen elkaar op in een tornooi met halve finales en een finale.

Net als in 2019-2020 wordt dat tornooi in Saudi-Arabië gespeeld, dat een flinke som neertelt om de vier beste teams uit Spanje op bezoek te krijgen.

Raul Garcia, de aanvoerder van Athletic Bilbao, hield zich niet op een persconferentie in Riyad en sprak zijn afkeuring uit over de verre trip.

“Ik ben van de oude stempel en ik constateer dat het voetbal enorm is veranderd”, zei hij. “Niemand zit nog in met de supporters. Het enige wat telt, is geld genereren. We spelen hier een tornooi dat eigen is aan ons land en dat in Spanje zou moeten plaatsvinden. Dat stemt me heel triest, ik ga er niet om liegen.”

Op basis van hun palmares en historie zijn FC Barcelona en Real Madrid verzekerd van minstens 6,8 miljoen euro voor hun tripje naar het Midden-Oosten. Atlético de Madrid en Athletic krijgen minstens 800.000 euro. Voor de winnaar loopt het bedrag op tot liefst 12 miljoen euro.

De editie van vorig jaar vond omwille van Covid plaats in Spanje en dat leverde een pak minder op: 2 miljoen euro voor winnaar Athletic de Bilbao, 1,4 miljoen euro voor verliezend finalist FC Barcelona en 800.000 euro voor halve finalisten Real Madrid en Real Sociedad.

De halve finale tussen Real Madrid en FC Barcelona wordt vanavond om 20 uur gespeeld. Een dag later, op hetzelfde tijdstip, nemen Atlético en Athletic de Bilbao het tegen elkaar op. De finale vindt zondag plaats om 21u30.