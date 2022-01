Vergeet even dat hondenweer: wij tippen vijf leuke winterse uitjes met je snuffel

LEES OOK.We lieten Frodo los op de Doggydo-wandeling in Ham: “Om ter plezierigst”

Met losloopweide voor puppy’s

© rr

In het natuurgebied van Poort Gerhagen in Tessenderlo is iedereen welkom: fietsers, vissers, rolwagengebruikers, wandelaars, lopers, kinderen, ruiters én hondenliefhebbers. Je vindt er een volledig omheinde losloopweide van 7,5 hectare, vlakbij de hondvriendelijke horecazaak De Peerdenposterij. Een extra troef is de aparte losloopweide voor puppy’s, een zeldzame vondst!

Poort Gerhagen, Heggebossenweg, 3980 Tessenderlo

Rond hossen op de heide

© Bart Liesenborgs

Natuurreservaat De Teut in Zonhoven telt twee hondenuitlaatzones. De grootste zone bevindt zich in Molenheide-Termolen. Samen met Ten Haagdoorn in Houthalen-Helchteren (waar nog een derde losloopweide is), vormt De Teut het grootste heidegebied in Midden-Limburg. Beekdalen, akkertjes, duinen en bossen wisselen elkaar gretig af.

De Teut, Donderslagseweg 21, 3520 Zonhoven

Start to Canicross

© Ludo Daems

In Genk kunnen sportievelingen canicrossen. Simpel uitgelegd: lopen door de natuur met een steeds aangelijnde hond, over een parcours dat kan variëren van 800 meter tot 8 kilometer. Op 6 februari start de club Mijn Hond Genk met een nieuwe lessenreeks Start to Canicross in Sledderlo, inschrijven moet altijd op voorhand.

Locaties wisselen af, eerstvolgende bestemming: de piste aan sportschool Muay-Thai op de Trichterweg in Genk. Meer informatie over de trainingen: www.mijnhondgenk.be

Loslopen tussen de duinen

© Kris Thijs

Ook in de uitgestrekte Duinengordel kunnen honden naar hartenlust hun benen strekken. Tussen de typische stofduinen en graslanden ontdek je 4 losloopzones. Een kleintje in Opoeteren en Gruitrode, en twee grote van 5 en 6,5 hectare in Oudsbergen. Een adembenemende wandelervaring!

Opglabbeek: aan het einde van de Oude Kerkstraat (parkeren: nieuw kerkhof Opglabbeek)

Meeuwen: langs de Weg naar Zwartberg (parkeren: wandelgebied Donderslag)

Snuffelweide op je eentje

© Snuffeltuin Scent

Niet alle honden zijn bestand tegen zoveel prikkels. Daarom kan je ook een uurtje op een privé-snuffelweide boeken. In Zwartberg bijvoorbeeld, waar je je maatje vanop een bankje kan observeren. Ideaal voor angstige honden, die hun vijf zintuigen alsnog de kost willen geven.

Snuffeltuin Scent, Swennenblook 10 3600 Genk. Een uur zonder begeleiding kost 15 euro. Alle info: www.snuffeltuinscent.be

LEES OOK. Tips van een hondentrainer: de do’s en don’ts op een losloopweide