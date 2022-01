Het blokje om beu? Wij testen de uitdagende Doggydo-wandeling voor honden in Ham

LEES OOK.Onze redactie tipt vijf leuke winterse uitjes voor honden en hun baasjes

Wat?

De Doggydo-wandeling in Ham is 4,5 kilometer lang snuffelen door bossen, langs toestellen met uitdagende opdrachten. Onderweg passeer je onder meer een doolhof, slalom, A-brug, hordes, stromen en trappen. Om de knooppunten te vinden heb je een plannetje nodig, dat je online kan downloaden of tijdens de openingsuren kunt ophalen in de aanpalende hondenschool.

Wie?

Trouwe vriend Frodo (bijna 6) - een mix van “God weet wat”, aldus zijn baasje - gidst Lieve Husquet (50) enthousiast door de Doggydo-wandeling. Lieve, die in Hoeselt woont, is een gediplomeerde hondentrainer die het parcours kritisch onder loep neemt (idogu.be).

© luc daelemans

Ervaring?

Buiten is het druilerig en we blazen net geen winterwolkjes uit, maar Frodo lijkt in zijn nopjes. We ontmoeten de vrolijke viervoeter samen met zijn baasje aan de parking van de hondenschool in Ham, waar de Dogggydo-wandeling van start gaat. “Vandaag houden we geen wedstrijdje om ter best, Frodo”, spreekt Lieve haar Spaanse kruising toe, “Het moet vooral plezierig zijn.”

Plezierig, maar ook uitdagend, want het grootste speurwerk is niet voor de hond maar voor ons. De knooppunten die naar de toestellen en opdrachten moeten leiden, zijn niet altijd even gemakkelijk te vinden. Gelukkig heeft Lieve het plannetje op de website van de gemeente Ham op voorhand bestudeerd. “De wandeling is 4,5 kilometer lang”, vertelt ze terwijl Frodo van boomstronk tot boomstronk stuitert bij de eerste activiteit. “Als je dit parcours binnen het uur wil afwerken, loop je thuis beter een blokje om. Honden moeten onderweg kunnen snuffelen en spelen.”

(lees verder onder de foto)

© luc daelemans

Nadat we de logische regels op het eerste informatiebord in acht hebben genomen - huisdieren aanlijnen en hondenpoep netjes opruimen - lopen we het bos in. Ter hoogte van knooppunt 79 moeten we al meteen van onze route afwijken om de opdracht te vinden. Op het online plannetje staat dat de doolhof zich rechts langs de fietsbib bevindt. Ons welbewust van het barre winterjuk, stellen we vast dat de voormalige schoolsite er toch een tikkeltje grauw en verlaten bij ligt. Lieve wijst naar de rechterhoek van de oude speelplaats. “Daar is het labyrint! Als iemand Frodo even vasthoudt aan het toegangspoortje, kan ik er middenin gaan staan.” De oefening is leuk: Frodo snuffelt zich een weg naar zijn baasje, en speurt later ook met succes zijn apportspeelgoedje op.

(lees verder onder de foto)

Wie zoekt, die vindt: Frodo snuffelt zich snel een weg doorheen het labyrint. — © luc daelemans

Nadat we de oude spoorweg hebben overgestoken, arriveren we bij drie verstelbare hordes. Frodo’s baasje bestudeert het bijbehorende bord. “Eigenlijk stem je de oefeningen best af op het formaat en het niveau van je hond. De hordes staan best dicht bij elkaar, dus ik installeer de middelste staaf helemaal onderaan. Frodo is groot en heeft veel bewegingsruimte nodig.”

Een bospaadje leidt ons naar een trap van natuurmaterialen, waarop Frodo enkele kunstjes mag demonstreren. “Als je je huisdier een oefening laat uitvoeren, mag je hem met een snoepje belonen”, vindt Lieve. “Deze trappen zijn een goede manier om je hond te leren niet aan de leiband te trekken en dichtbij te blijven. We pauzeren regelmatig op een trede, en oefenen daar dan ‘zit’, ‘lig’ of ‘pootje’”.

© luc daelemans

Boven op de fietsdijk stoten we op een rij paaltjes, waar mens en dier naar hartenlust kunnen slalommen. “Het moet prettig blijven”, benadrukt Lieve voor de tweede keer. Frodo lijkt even in extase: hij snuift de bosgeuren gretig op en kwispelt hevig met zijn ministaartje. “Als je huisdier geen zin heeft, mag je het niet forceren. Wist je trouwens dat hij dat ministaartje te danken heeft aan het bobtailgen? Pure genetica!”

Conclusie?

© luc daelemans

Ten slotte balanceren we op een omgevallen boomstronk en trotseren we een tunnelcomplex. “De Doggydo-wandeling is een tof concept”, concludeert Lieve. “Al mag de uitwerking misschien wat strakker. Vooral de wegbewijzering kan beter. Het was een erg rustige winterzondag en er waren nauwelijks andere honden in de buurt. Op drukke dagen adviseer ik baasjes om afstand te houden bij de toestellen, zodat elke kwispelstaart de tijd heeft om zich op zijn avontuur te concentreren.”

Praktisch

Wat? De Doggydo-wandeling: een belevenisvolle wandeling van 4,5 kilometer door stukjes bos en woonwijken in Ham.

Voor wie? Voor baasjes en aangelijnde honden in alle soorten en maten.

Prijs? Gratis

Adres? Hondenschool KV Genebos, Bergstraat 37D Ham.