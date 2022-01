Christine na 12 jaar herenigd met haar kat: “Ik wist niet wat ik hoorde”

Christine schrok zich een ongeluk toen ze op nieuwjaarsdag een telefoontje kreeg van een dierenasiel in de buurt. Het bericht: haar kat was getraceerd met behulp van de microchip die ze droeg. “Ik keek snel de kamer rond, maar zag dat al mijn dieren er nog waren. Toen hoorde ik tot mijn stomme verbazing dat het ging om Loli, die al meer dan een decennium weg is”, zei Christine tegen CBC News. “Ik wist niet wat ik hoorde.”

Het bruin gestreepte beestje verdween in de zomer van 2010 op ongeveer tweejarige leeftijd uit het huis van de De Castro’s in Richmond Hill in de staat Ontario. Het asiel dat de chip van Loli controleerde, ligt slechts enkele kilometers van de woning verwijderd. Al die jaren moet Loli dus in de buurt zijn geweest. “Na het telefoontje ben ik zo snel als ik kon in de auto gestapt om haar op te halen. Anderhalve week later ben ik eigenlijk nog steeds in shock.”

Mysterie

Christine heeft de verdwijning van Loli altijd met zich meegedragen. “Ik weet nog dat ik begin 20 was toen ze verdween. Ik heb me vaak afgevraagd wat er met haar gebeurd zou zijn. Ik heb nog foto’s van Loli op Facebook gezet, maar dat leverde allemaal niets op.” Waar Loli al die tijd heeft uitgehangen en hoe ze uiteindelijk na al die jaren bij het asiel terecht is gekomen, is niet duidelijk. “Ik zou willen dat ze kon praten, zodat ik kon achterhalen wat zich precies heeft afgespeeld.”

“Toen ik haar voor het eerst weer zag, keek ze veel norser dan ik me kon herinneren. Maar dat zie je natuurlijk wel vaker bij katten die wat ouder worden”, zegt het gelukkige baasje. Een terugkeer naar het ouderlijk huis zit er niet in voor Loli. Enkele jaren na haar verdwijning ging Christine het huis uit om te gaan samenwonen met haar vriend. In dat huis krijgt de inmiddels 14-jarige Loli nu haar eigen plekje. “We gaan ervoor zorgen dat ze hier fijn oud kan worden. En als ze helemaal gezond blijkt, kan ze straks met mijn andere katten spelen.”