Cement helpt jongeren aan werk

Schoolverlaters, (anderstalige) jongeren en jongvolwassenen hebben vaak heel wat vragen over het vinden van werk en hun zoektocht in het leven. Klassieke projecten bereiken hen niet altijd. Daarom startte in oktober 2020 ‘Cement’. Dit initiatief helpt jongeren hun plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving te versterken.

Hoe werkt Cement precies?

Door de jongeren zelf op te zoeken in wijken zoals De Standaard, Meulenberg en Houthalen-Oost, weet Cement hen wél te bereiken. Cement reikt hen de hand en helpt ze op verschillende levensvlakken zoals werk, wonen, relaties,... Cement gelooft in de kwaliteiten van iedere jongere en zet binnen de begeleiding enorm in op het versterken van hun netwerk.

Focus op kwetsbare doelgroepen

Cement is een project van Arktos, een vereniging voor kinderen en jongeren die moeilijk hun plek in de samenleving kunnen vinden. De partners van Cement zijn organisaties die zich onder meer inzetten voor een kwetsbare doelgroepen: vzw Emino, vzw Warm Hart, JAC (Jongeren Advies Centrum), gemeente en OCMW Houthalen-Helchteren en VDAB.

Wil je als jongere aan de slag en heb je hulp nodig?

Neem dan met Cement contact op. Samen met jou zoeken ze naar oplossingen en dit met persoonlijke sessies of groepsactiviteiten. Zo kunnen ze je helpen met bijvoorbeeld het voorbereiden van een sollicitatiegesprek, het opstellen van een cv of met het maken van bepaalde keuzes in je leven.Cement is gevestigd op twee locaties:- Jeugdcentrum Mine, Vlierboomstraat 35 - vrijdagnamiddag- Wijkcentrum Meulenberg, Hazelarenstraat 4 - donderdagnamiddag