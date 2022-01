Streetfood op Dusartplein: nieuw adresje in Hasselt brengt meer dan hotdogs en burgers

Streetfood valt niet meer weg te denken, maar in veel zaakjes blijft het nog beperkt tot burgers en hotdogs. Niet zo bij Amigos op het Hasseltse Dusartplein, de droom van twee jeugdvrienden. Zij haalden de mosterd - of jalapeño? - recht uit Mexico.

Ben Cohen en Jerry Greenfield, iemand? Laat de familienamen weg en je komt uit bij Ben & Jerry’s, het megapopulaire ijs uit de Amerikaanse staat Vermont. Het verhaal van twee jeugdvrienden die van een ijsbedrijfje een multinational maakten. Zover hebben Ilias Amer en Levon Setrakyan – allebei 28 – het nog niet gebracht, maar met Amigos in hartje Hasselt realiseerden ze wel een jeugddroom.

“We kennen elkaar van in onze kinderjaren en liepen elkaar opnieuw tegen het lijf in restaurant Het Magazijn in Bilzen”, verduidelijkt Ilias. “Levon was er souschef, ik stond in de bediening. Een reis naar Mexico bracht me op het idee om een restaurant met Latijns-Amerikaanse streetfood te openen. Levon was meteen mee. We wilden van start gaan in februari 2020, maar dan kwam corona. Pas in mei van vorig jaar konden we definitief starten.”

Carbs

© luc daelemans

Bij het binnenkomen sporen drie woorden in reuzegrote, paarse neonletters je aan om geen rekening te houden met koolhydraten: Never count carbs. Dan vermoed je meteen een keuken met veel suikers en zetmeel, maar dat bleek behoorlijk mee te vallen. Alle gerechten waren licht verteerbaar en vooral erg smaakvol dankzij een evenwichtige kruiding. “Daar besteden we echt veel aandacht aan”, benadrukt Ilias.

We gingen van start met een portie huisgemaakte nacho’s pulled beef voor twee (14,90 euro): traag gegaard rundvlees met een lichte rooksmaak, bruine bonen, rode ui, een pikante tomatensalsa en cheddar. Mooie opener. We gingen verder met een sharing meat plate, eveneens voor twee (26,20 euro): buffalo wings (gefrituurde kippenvleugels), quesadilla’s (een soort tosti) met kip, bacon balls (vleesballetjes) en een gevulde avocado. We sloten af met een stevige burger (20 euro) van (opnieuw) pulled beef, rode koolsla, cheddar, barbecuesaus en jalapeño (chilipeper).

Dit was een rondje tex-mex op zijn best. We hadden een voldaan, maar zeker geen overladen gevoel. Streetfood heeft voor velen nog steeds een negatieve bijklank, maar bij Amigos merk je snel dat er gewerkt wordt met dagverse producten. En niet onbelangrijk: je kan er een leuke en lekkere avond doorbrengen voor een betaalbare prijs.

Waarom hier uit eten?

1. Het interieur is een eclectische mix van opvallende neonteksten, een collage van Banksy, chesterfieldachtige buffetkrukken, lederen stoelen, een wand vol klimop … Kortom, de sfeer van een Cubaanse bar.

2. Ilias en Levon benadrukken dat ze een inclusief restaurant willen zijn en niemand proberen uit te sluiten. Daarom hebben ze niet alleen veggie en vegan, maar ook halal gerechten op de kaart.

3. Op de drankenkaart vind je een mooi aanbod Latijns-Amerikaanse cocktails (sangria, mojito, margarita, cuba libre …) en mocktails. De wijnkaart is beperkt, maar degelijk en betaalbaar (flessen tussen 18 en 22 euro).

Praktisch

Adres

Kolonel Dusartplein 48, Hasselt

Openingsuren

di t/m zo 17-23 uur

Info

www.amigoshasselt.be

011/81.80.85