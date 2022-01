Simon Cowell na acht jaar verloofd met Lauren Silverman

Hoewel Cowell altijd beweerd heeft niet te geloven in het huwelijk, blijkt zijn relatie met de 16 jaar jongere Lauren Silverman hem toch van mening veranderd te hebben. Op vakantie in Barbados heeft hij haar ten huwelijk gevraagd. Zij was “stomverbaasd” door het aanzoek, zo vertelt een bron aan The sun. “Ze had in geen miljoen jaar gedacht dat Simon haar ten huwelijk zou vragen. Ze is in tranen uitgebarsten en heeft meteen ja gezegd.”

De twee zijn de acht jaar een bijzonder sterk koppel geworden, zegt diezelfde bron. “Zij is zijn rots geweest in de voorbije jaren, bijvoorbeeld toen hij zijn rug gebroken had. Ze zijn geweldig samen. Simon was niet het type om te trouwen, maar hij is gaan beseffen dat zij zijn droomvrouw is.” Een vriend van het koppel zegt in het magazine People dat ze enorm gelukkig zijn. “Ze zijn al lang samen en bewonderen elkaar. Voor hun goede vrienden was dit geen verrassing.”

Cowell en Silverman leerden elkaar kennen toen zij nog getrouwd was met projectontwikkelaar Andrew Silverman. Hun affaire kwam aan het licht in juli 2013, toen bleek dat Lauren zwanger was van Cowell.