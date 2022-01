Nieuwe Dikke Van Dale wordt genderneutraal

In de nieuwste editie van de Dikke Van Dale, het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, krijgt een groot aantal woorden dat naar mensen verwijst naast een ‘m’ en ‘v’ ook een genderneutrale ‘x’. De aanduiding m/v/x is vanaf 22 maart te zien in de nieuwe editie en online.

Bij bijna 15.000 woorden komt de nieuwe toevoeging te staan. Het gaat om alle ‘de-woorden’ die een persoon aanduiden, maar die niet per se verwijzen naar een biologisch geslacht, aldus Van Dale. “Bijvoorbeeld: de minister, de voetballer, de held, de bakker of de crimineel.” Bij de-woorden die wel duidelijk wijzen op een biologisch geslacht, zoals de vuilnisman, de non, de vader of de kraamvrouw, verandert niets. Die woorden behouden alleen een (m) of een (v).

De wijziging in de nieuwe editie van het woordenboek is volgens Van Dale “een gevolg van de veranderende opvattingen in de samenleving, waardoor het taalgebruik mee verandert”. “Een steeds grotere groep mensen verwijst met beroeps- en andere persoonsnamen niet meer naar een bepaald geslacht, en bedient zich in het dagelijks taalgebruik van genderinclusieve mogelijkheden.”

Bieke Purnelle, directeur van RoSa, het kenniscentrum voor gender en feminisme, noemt het een logische stap. “Het is belangrijk dat een standaardwerk zoals de Dikke Van Dale de samenleving en werkelijkheid weerspiegelt en niet andersom.”