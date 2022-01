Voormalig kindsterretje uit ‘Neighbours’ in haar slaap overleden op haar 34ste

De Australische actrice Miranda Fryer is op haar 34ste onverwacht overleden in haar slaap. Ze was vooral bekend van haar rol als Sky Mangel in de populaire serie Neighbours.

De wereld maakte kennis met Miranda Fryer toen ze als kleuter meespeelde in Neighbours. Ze speelde daarin Sky Mangel, het dochtertje van Kerry Bishop en Joe Mangel. In 1989 was ze 18 maanden oud toen ze in de serie verscheen en ze bleef er drie jaar lang in acteren. Daarna maakte de serie een sprong in de tijd en werd haar personage een tiener, waardoor een iets oudere actrice overnam.

Als volwassene koos ze voor een andere carrière: ze studeerde verpleegkunde en werkte ook in die sector. In november 2020 was ze getrouwd met Arthur Pothitis. Maar op 6 januari werd haar levenloze lichaam aangetroffen. Ze was tijdens haar slaap onverwacht overleden en werd amper 34 jaar, zo meldde haar familie. “Arthur en Miranda waren echte soulmates, die volop plannen aan het maken waren voor hun leven samen. Vorige week ging ze slapen en werd ze niet meer wakker. We weten niet waarom.”

Fryer had wat problemen aan het hart, zei de familie nog. “Misschien was haar prachtig karakter te goed voor deze wereld. We hielden allemaal enorm van haar en zullen alle herinneringen koesteren.” Ook de makers van Neighbours en collega’s van weleer bewieroken haar en noemen haar overlijden een groot verlies.