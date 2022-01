Facon hoopt coronabarometer dit weekend klaar te hebben: “Onderwijs zal er geen deel van uitmaken”

Onderwijs valt niet onder de sectoren die binnen de coronabarometer naar voren worden geschoven om er maatregelen te treffen in functie van de fase van de corona-epidemie waarin we ons bevinden. Dat heeft coronacommissaris Pedro Facon woensdag verklaard op Radio 1. Hij verwacht dit weekend klaar te zijn met zijn huiswerk.

Op het Overlegcomité van vorige donderdag zeiden premier De Croo en minister Vandenbroucke dat de coronabarometer een “belangrijk instrument” moet worden in de strijd tegen het coronavirus, en dat het op het Overlegcomité van een week later op tafel zou liggen. Maar dat Overlegcomité wordt uitgesteld naar volgende week, zo raakte dinsdag bekend. Het blijft evenwel de bedoeling dat coronacommissaris Pedro Facon op dat Overlegcomité de barometer zal komen voorstellen

Facon zei woensdag op Radio 1 te verwachten dat de finale documenten dit weekend klaar zullen zijn. Het doel is drieledig, zo zei hij: op basis van drie niveaus met kleurencodes moet de barometer voor de algemene bevolking meer gestructureerd aangeven in welke fase van de pandemie we ons bevinden, maar ook moet het instrument ervoor zorgen dat meer gestructureerd aan beleidsvoorbereiding kan worden gedaan en moet het voorspelbaarheid voor de sectoren inbouwen over welke maatregelen ze kunnen verwachten.

Geen onderwijs

Het Overlegcomité heeft gevraagd de focus te leggen op publieksevenementen, op georganiseerde evenementen (samen sporten, muziekkoren, jeugdactiviteiten, enzovoort) waar mensen samenkomen en de horecafunctie. Dat gaat niet enkel om cafés en restaurants, maar ook bijvoorbeeld settings in cultuurhuizen.

“Onderwijs maakt vandaag geen deel uit van de barometerlogica”, gaf Facon aan. Het was doorheen de hele epidemie steeds de wens om als laatste aan het onderwijs te raken. Bovendien bleef de regie voor maatregelen binnen die sector veelal in handen van de bevoegde ministers en de interministeriële conferentie. Het blijft wel mogelijk dat een minister buiten het Overlegcomité aan de slag gaat binnen de eigen bevoegdheid.

Volgens Facon betekent de ingewikkelde Belgische architectuur niet per se dat ons land te complex is voor zo’n barometer. Het is immers niet de eerste keer dat hij op tafel ligt. “Het is overal iets. Je moet af en toe eens over de grenzen kijken”, reageert de commissaris. De barometer blijft ook één instrument binnen een complexe politieke discussie. “Het blijft zoeken naar een compromis tussen epidemiologische noodzaak, politieke wenselijkheid en operationele haalbaarheid.”