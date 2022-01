Brussels arbeidsauditoraat in beroep tegen vonnis over statuut van Deliveroo-koeriers

Het Brusselse arbeidsauditoraat gaat in beroep tegen het vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank over het zelfstandigenstatuut van de maaltijdkoeriers van Deliveroo.

In het vonnis uit december volgde de rechtbank het standpunt van de arbeidsauditeur niet. Die laatste had in oktober gepleit voor een herkwalificering van de contracten. De arbeidsauditeur vond dat de koeriers schijnzelfstandigen zijn die in de praktijk eigenlijk werknemers zijn van het platform, en dat ze dus een arbeidsovereenkomst moeten krijgen.

In het vonnis wees de rechtbank er onder meer op dat de koeriers de vrijheid hebben om hun werk zelf te organiseren (ze kunnen bijvoorbeeld leveringen weigeren), en dat uit het onderzoek niet bleek dat er sprake is van een ondergeschikte relatie.