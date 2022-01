Lieven Van Gils en Katrien De Ruysscher blikken 10 jaar later terug op busramp van Sierre, waar ze persoonlijke link mee hebben

Bij een busongeluk in de Zwitserse Sierre verloren op 13 maart 2012 28 mensen het leven, onder wie 22 kinderen. Tien jaar later maken Katrien De Ruysscher en Lieven Van Gils een docureeks over de tragedie. Beiden waren er namelijk persoonlijk bij betrokken.

Niets gaat over, zo gaat de documentaire reeks heten en de titel weerspiegelt meteen het leed dat ook na tien jaar nog schrijnt bij de nabestaanden van slachtoffers. 22 kinderen kwam om het leven toen een Belgische bus in een snelwegtunnel tegen een betonnen muur aan de kant van de weg botste. Ook twee chauffeurs kwamen om, net als vier begeleiders van basisschool Het Stekske in Lommel en de Sint-Lambertusschool in Heverlee.

Eén van de leraren die stierven bij de botsing was meester Frank uit Heverlee. Hij was een heel goede vriend van Lieven Van Gils (57) en dat was voor de presentator en huidige film-journalist van de VRT meteen een extra reden om terug te blikken op de ramp. Van Gils maakte de docureeks samen met actrice Katrien De Ruysscher (43), vooral bekend als het personage Judith uit Thuis. Ook voor haar werd Sierre een onderdeel van haar leven. In 2013 kwam ze namelijk in Lommel Kolonie wonen, het gehucht vlakbij de basisschool Het Stekske.

Van Gils en De Ruysscher zoeken ouders, zussen, broers en jongeren die het ongeluk overleefden opnieuw op. Bij hen ook verschillende van de 24 kinderen die op die noodlottige terugreis van de sneeuwklassen gewond raakten. Ze laten de betrokkenen aan het woord over hun reis, het ongeluk en wat daarna kwam. Met hun getuigenissen willen de documentairemakers een eerbetoon brengen aan de overleden kinderen en volwassenen. Het beloven getuigenissen van immens verdriet te worden, maar Van Gils en De Ruysscher hebben ook oog en oor voor de verhalen van hoop en troost. Niets gaat over wordt vanaf 2 februari op Eén verwacht. (jdr)

