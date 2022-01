Ziekenhuisschool De Radar breidt verder uit

Het einde van kerstvakantie is ook de start van de verdere uitbreiding van ziekenhuisschool De Radar in Sint-Truiden. Sinds september 2019 is de school gevestigd op campus Melveren van Asster en in de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen. Nu, sedert het einde van de kerstvakantie, is de school ook gestart op campus Stad in Asster.In eerste instantie zal onderwijs voorzien worden voor de jongeren van Heem vzw. Op termijn zal er ook een aanbod gedaan worden aan de andere afdelingen binnen het ziekenhuis om leerlingen te ondersteunen. Voorlopig werd alvast het kapsalon aan het restaurant ingericht als klaslokaal en praktijklokaal. De komende maanden zal de school verder uitgebreid worden in de lokalen van Heem vzw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die ondertussen in campus Melveren en Tienen is opgebouwd.