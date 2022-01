COLUMNN Michel Claesen: Al zingend antwoorden

Toen zanger Stromae als BB (Bekende Belg) begin deze week niet uit het nieuws weg te slaan was omdat hij op de Franse zender TF1 tijdens een nieuwsuitzending als antwoord op een vraag zijn nieuwe single begon te zingen, zocht ik inspiratie om dit toe te passen op onze BB’s (Bekende Bilzenaren).Laten we beginnen met onze meest bekende Bilzenaar Thibaut Courtois. Als hij bij de volgende interland de microfoon onder zijn neus geduwd krijgt met de vraag tegen welk land hij het liefst de WK-finale zou spelen, stel ik voor dat hij antwoordt met ‘Eviva España’, van oorsprong een Vlaamse smartlap van 1971 maar ondertussen al vertaald in meer dan 10 talen. Begin al maar te oefenen Thibaut. En nu we toch in de voetbalwereld zitten, verwachtte ik de volgende lyrics toen aan Jelle Vossen gevraagd werd hoe ze in Waregem reageerden bij de eerste contactbespreking: ‘Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg.’ Jelle had dit niet moeten oefenen want Kreuner Walter kan ook niet zingen. En aan Pieter Gerkens stel ik voor om ’s morgens op de Bosuil iedereen op muzikale wijze te begroeten met ‘Goeiemorgen morgen, goeie dag’. Nicole en Hugo zullen hem eeuwig dankbaar zijn.Als ze aan Frieda Brepoels vragen hoe het nu gaat bij de VRT, kan ze al zingend Jimmy Frey imiteren: ‘Zo mooi, zo blond en zo alleen', terwijl Wouter Raskin terugkijkend naar de laatste verkiezingsuitslagen John Terra kan coveren met het refrein van ‘De dag dat het zonlicht niet meer scheen’. Nog in de politieke wereld gaan we binnen enkele maanden een wissel aan de macht krijgen. Als ze dan aan burgemeester Sauwens zullen vragen wat de reactie was op het afscheid, kan hij antwoorden dat ze allemaal de Clouseauhit zongen: ‘Ik wil niet dat je weggaat, ik wil niet alleen’. Terwijl de hele delegatie van Beter Bilzen in koor onder leiding van dirigent Bruno Steegen ‘Blauw’ van The Scene inzet, probeert de oppositie van Bilzen Bruist met ‘Rood’ van Marco Borsato weerwerk te bieden. Groen kan natuurlijk niet achterblijven en verrast met ‘Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is’ van wijlen Louis Neefs. Het enige wat dan nog ontbreekt is een professionele presentator die alles probeert in goede banen te leiden. En ja, die heeft Bilzen ook. Luc Appermont arriveert en als de interviewer hem vraagt hoe het gaat, kan hij niet anders dan al zingend remonteren met ‘Mooi weer vandaag’ van … Bart Kaell.