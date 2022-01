Memphis pakt scalp van Warriors, Suns halen het van Toronto

Golden State kon weer rekenen op Klay Thompson (14 punten), die zijn tweede wedstrijd in de NBA na tweeënhalf jaar afwezigheid door twee ernstige blessures afwerkte. Dat zorgde echter niet voor het gehoopte succes. Ja Morant blonk bij Memphis uit met 29 punten. Voor de Warriors volstonden de 27 punten, tien rebounds en evenveel assists van Stephen Curry niet. Memphis staat op de vierde plaats in het westen, met 29 zeges tegen veertien nederlagen. Golden State (30/10) moet vrede nemen met de tweede plaats.

Koploper in de Western Conference is Phoenix (31/9), dat Toronto met 99-95 over de knie legde. De Suns presteerden collectief sterk met negentien punten van Jae Crowder en zestien punten van Deandre Ayton en Devin Booker. Aan de overzijde speelde OG Anunoby zich met 25 punten in de kijker.

Leider in het oosten Chicago (27/11) toonde zich voorts stevig de betere van Detroit (133-87), onder leiding van Nikola Vucevic (22 punten) en DeMar DeRozan (20 punten). Bij Detroit was Josh Jackson goed voor zestien punten. (belga)