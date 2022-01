Door corona zit wereldburger Lieve Blancquaert vaker thuis dan ze zou willen. En dus reist de fotografe en tv-maakster in februari door Vlaanderen, met een lezing rond haar recente documentairereeks Let’s talk about sex. Wie nog meer van haar wil weten, kan terecht op het nieuwe onlineplatform Leer het van de beste, waar ze haar kennis over portretfotografie deelt.