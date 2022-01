Je kan nog heel even Nespresso kopen bij Delhaize, en daar is niet iedereen blij mee

Nog tot en met woensdag verkoopt Delhaize Nespresso-capsules. Van een stunt gesproken. Want al sinds de start in 1986 laat de Zwitserse koffiebrander de supermarkten links liggen. Alsof de stunt nog niet straf genoeg is, trakteert Delhaize zijn SuperPlus-kaarthouders zelfs op een “2 kopen, 2 gratis”-promo.

Straffe koffie, die niet naar de zin is van Nespresso. Want wie dacht of hoopte dat Nespresso na 35 jaar alsnog de stap naar de supermarkt zou zetten, vergist zich. “Noch Nespresso noch Nestlé werd door Delhaize op de hoogte gesteld van deze promotie. Nespresso, waarvan het bedrijfsmodel erin bestaat koffie te verkopen via eigen distributiekanalen of erkende partners zoals DeliTraiteur-winkels, betreurt dat Delhaize dit model niet respecteert en in al zijn supermarkten Nespresso koffiecapsules in promotie verkoopt. Nespresso is niet van plan om zijn koffie in supermarkten te verkopen”, zo laat Nespresso België weten.

Nochtans was Nespresso België wel degelijk op de hoogte van de actie, stelt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “Maar aangezien we de capsules gekocht hebben via een Belgische leverancier, hadden we uiteraard niet de toestemming nodig van Nespresso. Met deze stunt wilden we onze SuperPlus-getrouwheidskaart – en dan vooral het feit dat die ook toegang geeft tot exclusieve promo’s – nog eens extra in de kijker zetten, nu de oude kaart niet langer geldig is.”

Hoe Delhaize aan de Nespresso-capsules is gekomen, wil de woordvoerder niet kwijt. “Bekijk het zo een beetje als nachtwinkels: die kopen ook niet alles rechtstreeks aan bij de producent. Ik kan echter wel garanderen dat het om échte Nespresso gaat, hetzelfde topproduct dus van dezelfde kwaliteit, maar aan een zeer interessante prijs.” Voor een goed begrip: DeliTraiteur is eigendom van Louis Delhaize, niet van (Ahold)Delhaize.

(krs)