GEMEENTERAAD. Herk-de-Stad gaat 10.000 meter haag snoeien

HERK-DE-STAD

Opcentiemen: De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven in 2022 behouden op 756 eenheden. Deze aanslagvoet is door de jaren heen weinig gewijzigd. De opcentiemen verhoogden in 2001 van 700 naar 1.350 eenheden om in 2006 te worden teruggebracht tot 1.200 eenheden. In 2018 werd de aanslagvoet gewijzigd in 756 eenheden, maar dat was geen verlaging, omdat de berekening sindsdien gebeurt op een veranderde aanslagvoet bij het Vlaams gewest.

Onderhoud openbaar domein: Het stadsbestuur plant dit jaar werken voor het onderhoud van openbaar groen voor een totaal bedrag van 39.000 euro of 48.216 euro, BTW inclusief. De gemeenteraad heeft het bestek daarvoor goedgekeurd. “Het gaat onder meer om 10.000 lopende meters hagen”, legt schepen van Onderhoud Openbaar Domein Mark Vanleeuw (Open Vld) uit. “Daarnaast zijn ook acht hakbeurten voorzien op een totale oppervlakte van 24.000 vierkante meter.”

Bijzonder Comité Sociale Dienst: Halfweg deze bestuursperiode wijzigt ook het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Het BCSD is verantwoordelijk voor de behandeling van individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Drie personen doen er hun intrede. De drie nieuwe leden zijn Ludo Vranken (Vooruit), Ward Willems (CD&V) en Heidi Wynants (N-VA). Zij nemen de plaats in van respectievelijk Ivan Boesmans, Lutgarde Claes en Kristof Claes.