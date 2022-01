Hoofd intensieve zorg: “Wie positief test, moet thuis blijven. Absurd, want velen kunnen wel werken”

Het diensthoofd Intensieve Zorg van het UZ Gent vindt dat besmet personeel moet kunnen ingezet worden in geval van overmacht bij overspoeling door de omikronvariant. En niet alleen op een Covid-afdeling zou dat noodzakelijk kunnen zijn, ook op andere diensten wordt dat binnen enkele weken mogelijk al het geval. “Als iemand in levensgevaar is, dan wordt die liever geholpen door een besmet personeelslid dan helemaal niet.”