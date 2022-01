Mark Selby schaart zich bij laatste acht op Masters snooker

‘s Werelds nummer een Mark Selby heeft zich dinsdag in het Alexandra Palace van Londen voor de kwartfinales van het Masters snooker geplaatst. De 38-jarige Engelsman versloeg de Schot Stephen Maguire (WS-11) met 6-3.

In een aanvankelijk gelijkopgaande eerste sessie werden de eerste vier frames verdeeld. Na de spelhervatting pakte “The Jester from Leicester” drie frames op rij, waarmee hij op één frame van de overwinning kwam. Maguire won nog wel frame acht, maar Selby, winnaar van het toernooi in 2008, 2010 en 2013, pakte frame negen voor een 6-3 overwinning.

Om een plaats in de halve finales neemt de viervoudige en regerende wereldkampioen het op tegen Barry Hawkins (WS-10), die in de eerste ronde Shaun Murphy (WS-7) met 6-2 wandelen stuurde