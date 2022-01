“Ik denk dat het daardoor is fout gelopen”: Jill uit ‘Big brother’ over hoe het nu gaat met haar en Thomas

Zouden Jill en Thomas, de twee die in het vorige seizoen van Big Brother verliefd op elkaar leken en daarna nog geregeld op elkaars sociale media opdoken, nu een koppel zijn of niet? Neen, zo blijkt uit een interview met Showbizz24. “Het contact is verwaterd.”

Ze waren de favorieten van de kijker in het vorige seizoen van Big Brother. Goedzak Thomas en Jill, die later het huis was binnengekomen en al snel toegaf gevoelens te hebben voor Thomas. Zij won het programma dan ook nog, maar wat de kijker vooral boeide was of de twee elkaar daarna nog zouden zien en een koppel zouden worden.

In een interview met Showbizz24 maakt Jill duidelijk dat het niet op liefde is uitgedraaid. “In het huis heb ik een heel mooie tijd gehad met Thomas”, zegt ze. “Maar de vriendschap is verwaterd. Ik zou hem graag opnieuw zien, met heel veel liefde, en weer gezellige dingen met hem doen.” Op een gegeven moment wilden ze vooral een koppel zijn omdat “de mensen dat wilden”, zegt Jill nog. “Volgens mij is het daardoor fout gelopen en zijn we daardoor uit elkaar gegroeid. Maar af en toe spreek ik hem nog en ik weet dat het goed met hem gaat. Mijn deur zal altijd openstaan voor hem.”