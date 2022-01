Factcheckers roepen YouTube op om desinformatie te bestrijden: “Veel moeite doen jullie niet”

Meer dan 80 factchecking-organisaties van over de hele wereld hebben woensdag een open brief naar de directie van YouTube gestuurd. Daarin roepen ze op tot meer doeltreffende maatregelen om desinformatie te bestrijden en bieden ze aan om met het videoplatform samen te werken.

“Elke dag zien we dat YouTube een van de belangrijkste actoren is van online desinformatie in de wereld”, hekelen de organisaties en ngo’s die gevestigd zijn in een veertigtal landen. “We zien niet dat YouTube veel moeite doet om een beleid te voeren dat het probleem oplost.”

De ondertekenaars zijn erg bezorgd over de ongebreidelde misinformatie die nog wordt vergroot door de coronapandemie. Zo zijn er veel samenzweringsdocumentaires te vinden, net als video’s waarin nepmedicijnen worden aangeprezen. De factcheckers klagen verder ook risico’s op politieke destabilisatie aan.

Algoritmen

De belangrijkste punten van verbetering hebben betrekking op de transparantie van de algoritmen, het aanpakken van “recidivisten” en niet-Engelstalige video’s die te vaak onder de radar blijven.

De videodienst zelf reageert door te zeggen dat ze “zwaar heeft geïnvesteerd in beleid en producten om de verspreiding van valse informatie tegen te gaan”. Volgens een woordvoerder is er belangrijke vooruitgang geboekt, maar is factchecking “een stuk van een grotere puzzel om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan”.