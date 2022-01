“Ik was niet in staat mezelf op te blazen”: ‘Man met het hoedje’ getuigt over aanslagen

“Een persoon die zichzelf opblaast te midden van allemaal ongelovigen is een held.” Dat stond in het testament dat speurders vonden op een laptop van de terroristen van Zaventem en Maalbeek. Zelf was Mohamed Abrini (37) geen “held”, zei hij dinsdag op dag 65 van het monsterproces in Parijs. De befaamde “man met het hoedje” gaf toe dat hij op 22 maart 2016 te laf was om zijn bomvalies tot ontploffing te brengen. Het extreme gedachtegoed écht afzweren, deed “het hulpje van IS” niet.