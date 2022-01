Djokovic geeft toe niet meteen in isolatie te zijn gegaan na positieve test

De Servische nummer één in het tennis Novak Djokovic heeft woensdag toegegeven dat hij een interview heeft bijgewoond nadat hij al wist dat hij covid had. Hij noemt het nu “een beoordelingsfout.”

“Ik was op een basketwedstrijd in Belgrado op 14 december. Achteraf werd gemeld dat er veel mensen positief testten op covid-19”, aldus de tennisster op Instagram. Hoewel ik geen symptomen had, deed ik op 16 december een sneltest en die was negatief. Uit voorzorg deed ik die dag ook een PCR-test.” Voor hij op 17 december naar een tennisevent in de Servische hoofdstad Belgrado ging, legde hij ook een negatieve zelftest af. “Ik had geen symptomen en voelde me goed, ik kreeg het positieve resultaat van de PCR-test pas na dat evenement.”

Uit een studie van begin dit jaar bleek dat wie besmet is met covid, maar slechts lichte symptomen heeft niet altijd positief test wanneer een zelftest wordt afgenomen.

Interview

Een dag later, op 18 december, ging Djokovic - op dat moment dus bewust dat hij covid had - nog wel naar een interview en fotoshoot met de krant L’Equipe. “Ik voelde me verplicht om het interview te doen omdat ik de journalist niet wilde teleurstellen. Ik zorgde er echter voor dat ik afstand hield en droeg een masker buiten wanneer mijn foto genomen werd”, aldus de tennisser, die nu toegeeft dat dat ‘een beoordelingsfout’ was. “Hoewel ik na het interview thuis in zelf-isolatie ben gegaan voor de vereiste periode, was [het interview bijwonen] bij nader inzien een inschattingsfout en ik begrijp dat ik deze afspraak had moeten verzetten.”

Het is niet duidelijk of L’Equipe zich bewust was van de positieve covidtest op het moment dat het interview werd afgenomen. Toen publiekelijk duidelijk werd wanneer Djokovic positief had getest, maakte de krant wel bekend dat het interview na die dag plaatsvond. L’Equipe gaf ook aan dat dat Djokovic nog in een lastig parket zou kunnen brengen.

Fout in reisdocumenten

De tennisser verontschuldigt zich ook voor de administratieve fout in zijn reisdocumenten, die volgens hem gemaakt werd door zijn team. Djokovic vloog naar Australië vanuit Spanje. Bij aankomst werd in een officiële reisverklaring aangegeven dat hij in de 14 dagen daarvoor niet had rondgereid. Uit foto’s die op sociale media circuleerden bleek echter dat hij in die periode nog naar Servië is gereisd.

“Dit was een menselijke fout en gebeurde zeker niet opzettelijk”, klinkt het. “Vandaag heeft mijn team extra informatie overgemaakt aan de Australische overheid om deze kwestie op te lossen.”

Djokovic geeft nog aan voor de rest geen commentaar meer te geven over de affaire. Hij wil zich nu concentreren op de Australian Open.

Vrijstelling

Djokovic is niet gevaccineerd maar dacht toch een vrijstelling te krijgen op de Australische vaccinatieplicht omdat hij in december positief testte op corona. Vanwege problemen met zijn visum mocht hij het land aanvankelijk niet in en werd hij ondergebracht in een quarantainehotel. Uiteindelijk heeft een rechter in het voordeel van dat de Serviër beslist.

Het is wel nog wachten op een definitieve beslissing van de autoriteiten, of de Serviër nu wel of niet in het land mag blijven. De bal ligt nu in het kamp van de minister van Immigratie. Djokovics advocaten hebben onlangs nog extra documenten overgemaakt om zijn dossier kracht bij te zetten, meldden Australische media.

Djokovic mikt in Australië op zijn 21e Grand Slam-titel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. In Melbourne won hij eerder al negen keer.