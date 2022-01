Besmettingen blijven fors stijgen, weer bijna 2.000 coronapatiënten in het ziekenhuis

Er liggen momenteel 1.995 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, een stijging met 5 procent in vergelijking met een dag eerder. 450 (-11 procent) van hen liggen op de afdelingen intensieve zorg. Dat blijkt woensdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal besmettingen blijft ondertussen verder oplopen.

Tussen 2 en 8 januari waren er in ons land elke dag gemiddeld 21.874 nieuwe coronabesmettingen, een stijging met 96 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal raakten nu al ruim 2,3 miljoen mensen besmet met het virus. De positiviteitsratio blijft ook stijgen. Van de gemiddeld 84.300 tests die elke dag worden afgenomen, is 26,6 procent positief (+8,7 procent).

In dezelfde periode stierven dagelijks gemiddeld 17,4 personen, een daling met 29 procent. Sinds het begin van de pandemie stierven in al 28.539 mensen.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook stijgen, al lijkt de stijging wel wat te vertragen. Tussen 5 en 11 januari werden elke dag gemiddeld 179,4 mensen opgenomen (+10 procent). Het reproductiegetal bedraagt nu 1,04. Wanneer dat hoger ligt dat 1, wil dat zeggen dat de pandemie nog aan kracht wint.