5-jarige veroorzaakte dodelijke brand Philadelphia: “Een getraumatiseerd kind en tragische gevolgen”

Wat al enkele dagen de ronde deed, is nu ook officieel bevestigd: de brand die vorige woensdag in Philadelphia het leven kostte aan 12 mensen, onder wie acht kinderen, is met “99 tot 100 procent zekerheid” begonnen bij de kerstboom. Die vatte vuur door een aansteker.

Een 5-jarig jongetje, een van de twee overlevenden van het drama, had de politie eerder al verteld dat hij op het moment van de feiten met een aansteker aan het spelen was. Onderzoekers gingen op zoek naar andere mogelijke oorzaken, maar kwamen tot de vaststelling dat het kind als enige aanwezig was in de kamer waar de brand uitbrak.

“We moeten dus voortgaan op de woorden van het 5 jaar oude kind, een getraumatiseerd kind, om te begrijpen hoe de aansteker bij de kerstboom is geraakt, met de gekende tragische gevolgen”, zei brandweerchef Adam K. Thiel tijdens een persconferentie in Philadelphia. “Alle andere theorieën bleken niet te bewijzen.”

Dat de tol zo zwaar is, komt doordat slechts één van de zeven aanwezige brandalarmen werkte, maar dat alarm ging pas laat af, zo meldde de brandweerchef nog.