“Het verschil met vorig jaar zal heel groot zijn”

Wout van Aert (27) zegt het onomwonden: alleen een Monument is dit voorjaar goed genoeg. In de klassiekers wil hij met zijn team Jumbo-Visma net zo dominant koersen als in de Tour. “Ik ben de absolute kopman, maar ik heb nu jongens naast mij die ook kunnen winnen. Dat moet onze sterkte worden.”

Wout van Aert draagt op de persdag van Jumbo-Visma gele veters in de ene schoen en witte veters in de andere, maar wat vooral opvalt is de grote pleister op zijn bovenarm. Een glucose-monitor, legt hij uit. “Via bluetooth krijgen onze voedingsmensen ‘live’ op hun gsm data binnen over onze suikerspiegel.”

Bij Jumbo-Visma gaat het zo: altijd op zoek naar nieuwigheden die misschien wel of misschien niet een extra voordeel opleveren. De voorbije jaren had de Tour bij het inzetten van mensen en middelen nog de absolute prioriteit, maar zoals manager Richard Plugge zal getuigen: ondertussen is het Nederlandse team ook economisch een grote speler. En staan de klassiekers ineens op dezelfde hoogte als het rondewerk. Met inkomende transfers Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Tosh Van der Sande heeft Van Aert ineens een klassieke topploeg rond zich. “Als iedereen op niveau is, zal het verschil met vorig jaar heel groot zijn”, zo geeft hij aan. “Vorig jaar zat ik op een paar uitzonderingen na altijd alleen in de finale. Met de kwaliteit die er nu is, is het de bedoeling dat we er met drie of vier zitten.”

Zet Jumbo-Visma dit seizoen zijn voet naast Quick-Step Alpha Vinyl?

“Het moet niet onze ambitie zijn om Quick-Step te kopiëren, het gaat om koersen winnen. Maar je kan wel leren van de manier waarop ze een koers aanpakken. Het hoeft niet bij voorbaat vast te liggen wie de koers moet winnen. Ik zal altijd de uitgesproken kopman of de speerpunt zijn, maar ik heb nu jongens naast mij die het ook kunnen afmaken. Dat moet onze sterkte worden.”

Met zoveel nieuwe namen wordt het moeilijk om een hecht blok te maken van de voorjaarsploeg.

“Dat is iets wat ik wel heb geleerd. Als je leider bent van een groep moet je aan de samenhorigheid werken. Het is niet genoeg om de hiërarchie op papier te zetten en te hopen dat iedereen dan maar zijn best doet. Iedereen moet geloven in het hogere doel en er kruipt energie in om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik probeer nu veel met de nieuwkomers te praten. Met Christophe Laporte bijvoorbeeld, want ik ben de enige die Frans spreekt.” (lacht)

© BELGA

Zorgt het bij jou ook voor druk als een ploeg zo fors investeert in ‘ondersteunende’ renners?

“Neen, dat geeft meer vertrouwen, niet meer druk. Ik word betaald en behandeld als een kopman en daarin alleen al ligt de verwachting om koersen te winnen. Ik verwacht net van de ploeg dat ze mij daarin zo goed mogelijk omringen. Dat hebben ze nu extra gedaan. Vanaf het moment dat ik bij de ploeg kwam, heb ik aangekaart bij Merijn Zeeman (sportief directeur, nvdr.) dat de ondersteuning in het voorjaar beter kon. Daarmee wil ik niks negatiefs zeggen over de renners die hier al waren - iedereen heeft altijd honderd procent inzet getoond -, maar de voorbereiding op de klassiekers was niet op het niveau van de voorbereiding op de Tour. Het is niet iets wat me frustreerde, maar het is wel altijd besproken. Het is knap om te zien dat er nu gelijk iets aan gedaan is. We doen nu dingen voor de klassiekers die we in de voorgaande jaren niet deden.”

Waarover gaat dat concreet?

“Nu hebben we bijvoorbeeld al parcoursverkenningen gedaan. We hebben al meetings gehad waarin het over tactiek gaat en waarin we een groepssfeer proberen te creëren. Vorig jaar was het meer: dit is het programma dat we gaan rijden en dit zijn de jongens die het moeten doen. En dan zagen we elkaar voor het eerst op de koers, bij manier van spreken. Dat willen we nu beter doen.”

De hele voorjaarsploeg gaat straks ook op hoogtestage. In het verleden waren dat alleen de kopmannen.

“Dat is ook een voorbeeld. In de Tour was de filosofie: de hele ploeg op hoogte, anders is het niet goed. En in het voorjaar zou dan alleen de kopman gaan. Ergens klopt dat niet. Natuurlijk heeft een team altijd budgettaire beperkingen, maar dat speelt nu niet meer. Het is een van de dingen die we goed aanpakken.”

Jij gaat zo vaak mogelijk op hoogte, andere renners vinden dat mentaal lastig.

“Dat wordt te vaak als excuus aangegrepen, vind ik. Ik ben zelf iemand die vaak over het mentale aspect spreekt, ik wil het zeker niet onderschatten. Maar gaan we nu al zeggen dat drie weken op een berg zitten lastig is? Koers is niet makkelijk. Je moet er opofferingen voor doen.”

Je zegt onomwonden: ik wil dit jaar een Monument winnen. Als dat niet lukt, is je voorjaar dan mislukt?

“Dat is wel een heel directe vraag, waar ik niet heel direct op ga antwoorden. (lacht) Alles hangt af van de omstandigheden. In 2021 is het niet gelukt, maar je kan niet over een slecht voorjaar spreken. Uiteindelijk spreken we over drie dagen op een jaar waarin alles moet kloppen.”

© BELGA

Tot slot: moeten we bij elke overwinning van jou vrezen voor een ‘tsunami’, het handgebaar dat je toonde aan de meet op het BK veldrijden?

“Daarnet heb ik het nog eens gedaan op de teampresentatie voor de camera, maar ik ga er mee stoppen. Anders zal het mij achtervolgen. Ik ga er zeker niet mijn handelsmerk van maken, dan is het niet meer show. Ik heb er wel veel berichtjes over gekregen van familie. Hun klein mannen deden dat blijkbaar allemaal na op school. Dat vond ik wel leuk.”