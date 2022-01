Minstens tien doden bij overstromingen in Brazilië

Tien mensen zijn zondag en maandag omgekomen bij overstromingen en stortregens in deelstaat Minas Gerais, in het zuidoosten van Brazilië. Dat melden de lokale autoriteiten. Ze waarschuwen voor nog meer overstromingen.

De laatste tien doden zijn gevallen door overstromingen of aardverschuivingen, meldt de Civiele Bescherming van Minas Gerais. Onder hen waren vijf leden van dezelfde familie, ook twee kinderen van 3 en 6 jaar. Zij kwamen om het leven toen hun auto in de stad Brumadinho onder een modderstroom terechtkwam.

Sinds het begin van de regens begin oktober zijn in de deelstaat 19 mensen omgekomen als gevolg van de overstromingen. Meer dan 17.200 mensen zijn gedwongen hun huis te verlaten. In 145 van de ruim 850 gemeenten in Minas Gerais is de noodtoestand uitgeroepen. Zaterdag stierven tien mensen toen een klif neerstortte op een boot.

In december werd vooral de deelstaat Bahia, in het noordoosten van het land, zwaar getroffen. Daar vielen minstens achttien doden en moesten 35.000 mensen hun huis verlaten.