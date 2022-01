Uitbater mobiele kebabzaak in Boxbergheide raakt verbrand door ontplofte gasfles

Dinsdag omstreeks 19.30 uur is een gasfles ontploft aan de mobiele kebabzaak van Sami Usta op de hoek van de Landwaartslaan en de Craenevenne in Genk. De uitbater raakte ernstig verbrand en moest voor verzorging naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Over de juiste omstandigheden van de gebeurtenissen bestaat nog geen duidelijkheid. Er is een vermoeden dat de ontploffing gebeurde tijdens een handeling met de gasinstallatie. De explosie deed zich voor aan de achterzijde van de mobiele kebabwagen, die langs bakkerij Boxberg ligt. Uitbater Sami Usta was op dat ogenblik naar alle waarschijnlijkheid in de buurt van de gasfles.

Volgens getuigen had hij brandwonden opgelopen aan het aangezicht en aan zijn bovenste ledematen. Passanten zijn hem meteen te hulp geschoten en hebben ook de hulpdiensten verwittigd. Die waren, samen met een mug-team, snel ter plaatse. Sami Usta werd meteen voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De ontploffing zorgde ook voor schade aan het voertuig. In het keukengedeelte van de kebabwagen bleef de schade enigszins beperkt. (Chris Nelis)