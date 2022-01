Het grote Tour-plan van Jumbo-Visma: Primoz Roglic voor eindwinst, Wout van Aert voor groene trui

LEES OOK. Wout van Aert bevestigt voorjaarsprogramma: “Via de Omloop en Parijs-Nice naar de klassiekers, inclusief Amstel Gold Race”

Jumbo-Visma maakte dinsdag al zes namen bekend voor de Tour de France: Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Steven Kruijswijk, Rohan Dennis, Sepp Kuss en Wout van Aert. De twee resterende plaatsen zijn nog vacant en worden ingevuld naargelang de prestaties van de andere renners in de weken of maanden voor de Tour de France.

De ploeg eindigde met Primoz Roglic in 2020 op een tweede plek in de Tour en in 2021 met Jonas Vingegaard eveneens op een tweede stek. “Het blijft de ambitie om de Tour de France te winnen”, aldus ploegleider Merijn Zeeman, “We gaan er alles aan doen om dat dit jaar te laten gebeuren. Maar ik zie het niet als een ‘must’ en dat geldt net zo goed voor het winnen van een klassieker. Dat is niet de juiste motivatie, maar we willen het wel proberen en gaan alles in het werk stellen om dat te realiseren.”

Dit jaar is er nog een tweede missie in de Tour, namelijk de groene trui van Wout van Aert. “De droom van de groene trui leeft”, aldus Wout van Aert, “maar net zo goed wil ik deel uitmaken van het team dat de Tour probeert te winnen. Daar wil ik bij zijn. Ik heb al deel mogen zijn van dit project en het is een heel grote uitdaging dit jaar om nog beter te doen. Ik heb ook bewezen dat ik een teamplayer kan zijn en zelf ook persoonlijk succes kan behalen. Dat ga ik ook in 2022 proberen te combineren.”

© BELGA

“Het zijn inderdaad twee verschillende doelen”, hield Roglic zich op de vlakte, “dus we zullen goede afspraken moeten maken. Zelf mik ik opnieuw op die eindwinst en met de ploeg moeten we dan de juiste tactiek bepalen. Ik kijk niet alleen naar Tadej Pogacar als favoriet, je moet met meerdere renners rekening houden. Of ik dit jaar kan winnen? We zullen aan de finish wel zien op welke plaats ik eindig. De eindstreep halen zou al fijn zijn”, verwees hij naar zijn valpartij vorig jaar.

Roglic start zijn seizoen in Parijs-Nice en voegt ook Milaan-Sanremo aan zijn programma toe. “Ik wil die wedstrijd nog wel eens rijden”, zei hij daarover. “Ik deed dat al eens in 2017 en nu hoop ik gewoon dat ik Wout kan bijstaan. Het mag eens omgekeerd zijn en hopelijk ben ik er nog bij na de Poggio om misschien één en ander recht te zetten. Of ik mijn lead-out zal oefenen voor de Via Roma? Wie weet, stel je voor dat ik hem naar de overwinning kan leiden”, lachte hij.