Sterk Nigeria begint met zege aan de Africa cup tegen het Egypte van Mo Salah

Nigeria, met Ndidi (ex-Genk), Awoniyi (ex- AA Gent) en Moses Simon (ex- AA Gent) als basisspelers won vanavond zijn openingsmatch in groep D op de Africa Cup van het Egypte van Mo Salah met 1-0.

Egypte creëerde de eerste kans van de match, maar daarna nam Nigeria het heft in handen. Meer dan dreiging via Moses Simon, die een echte gesel voor de Egyptische defensie was, kwam er niet. Tot een voorzet van hem via een paar tussenstations voor de voeten van Iheanacho (Leicester) belandde. Die knalde hem enig mooi tegen de netten en zette zo de 1-0-voorsprong op het bord.

Na de openingsgoal bleef het beste spel van Nigeria komen, dat nu de dreiging ook in kansen wist om te zetten via Ndidi met een gekraakt schot en Awoniyi die in de handen van de keeper besloot.

Nigeria houdt de voorsprong vast

Ook na de pauze bleef Nigeria de lijn van de eerste helft doorzetten. Met een kopbal van Awoniyi op de lat en een afstandsschot van Simon kwam het ook al direct aan kansen toe. Iheanacho kreeg alleen voor de keeper in de 58ste minuut de mogelijkheid op de 2-0, maar liet deze onbenut door een ongelukkige tik te ver van zijn voet.

Aan de overkant was er in de tweede helft eindelijk ook eens Mo Salah. De Liverpool-aanvaller kwam alleen voor de Nigeriaanse doelman Okoye, maar die kwam goed uit zijn doel. Egypte ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar Nigeria hield goed stand en kreeg in het slot van de match zelf nog de kans op de 2-0 via invaller Chedira Ejuke (CSK Moskou).

Eerste eindzege sinds 2010 of 2013?

Nigeria schreef het toernooi de laatste keer op zijn naam in 2013, terwijl Egypte voor het laatst in 2010, toen een derde keer op rij, mocht juichen.

Later op dinsdag geven in dezelfde poule Soedan en Guinee-Bissau elkaar nog partij om 20.00u. Eerder op de dag verslikte Algerije, een van de favorieten voor de eindzege, zich verrassend in Sierra Leone (0-0).