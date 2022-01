If you can’t beat them, join them. Tiesj Benoot (27) gaf het dinsdagmiddag aan in Mutxamel. “Ik rijd beter mét Wout dan in een ploeg tégen Wout. Hij is de beste man in het voorjaar. Ik krijg misschien minder kansen dan andere jaren, maar als een kans zich aandient, zal het een grotere zijn. Die wil ik dan grijpen.”