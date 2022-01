Beginnend bestuurder (24) betrapt onder invloed van marihuana en met joint op zak

Het getunede voertuig werd dinsdag rond 10.30 uur aan de kant gehaald op de Alden Biesensingel in Bilzen. De boorddocumenten van de wagen waren in orde. De 24-jarige bestuurder, die zijn rijbewijs nog maar pas had, moest wel een alcohol- en drugstest afleggen. Hij had niet te veel gedronken, maar testte wel positief op marihuana. Omdat de Antwerpse jongeman zijn rijbewijs niet kon tonen, werd zijn wagen getakeld. Hij krijgt die pas terug als hij zich op het commissariaat aanbiedt met zijn rijbewijs.

Bij de fouille van de twintiger werd ook een joint gevonden. Die werd in beslag genomen en zal vernietigd worden. De man kreeg pv’s voor rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en bezit van verdovende middelen. siol