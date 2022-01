Tsjechische tennisster die samen met Djokovic in quarantainehotel verbleef eist compensatie

LEES OOK. Australische soap blijft duren: minister denkt na over intrekken visum Novak Djokovic na “misleidende informatie”

De 38-jarige Voracova, nummer 81 van de wereld in het dubbelspel, reisde eind vorige maand al af naar Australië en mocht het land gewoon in. Vorige week donderdag kreeg ze van de douane toch het nieuws dat haar visum ongeldig is. Ze verbleef de voorbije dagen in Melbourne in hetzelfde quarantainehotel als Novak Djokovic.

Ze kreeg net als Djokovic een ‘medische vrijstelling’ om zonder geldig vaccinatiebewijs het land in te mogen om deel te kunnen nemen aan het Australian Open (17-30 januari). Net als Djokovic liep ze recent COVID-19 op, maar dat bleek uiteindelijk toch niet te volstaan om in Australië te blijven. Ze keerde uiteindelijk terug naar Tsjechië.

De dubbelspeelster legde aan de krant Denik uit dat haar financiële eis niet min zal zijn. “Het vliegtuigticket alleen al kostte me 60.000 Tsjechische kronen (2.460 euro) en mijn trainer reisde met mij mee”, zei ze. “En dan heb je het verder nog over de trainingen voor het Australian Open, de hotels en het potentiële prijzengeld. Ik hoop dat de Australische federatie het zal aanvaarden en dat we geen juridische procedure moeten starten. Ik denk niet aan het tennis. Ik ben nog steeds onder de indruk, ik heb het nog niet verwerkt. Ik ben uitgeput”, aldus Voracova.

De Serviër Novak Djokovic, nummer 1 van de wereld, liet de zaak voorkomen. Hij is vrijgelaten en wacht nog op een definitieve beslissing. Djokovic mikt in Australië op zijn 21ste grandslamtitel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. In Melbourne won hij eerder al negen keer.