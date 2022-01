De vervanger van Jean-Luc Crucke (MR) als Waals minister van Begroting is bekend. Het gaat om de 33-jarige Adrien Dolimont (MR), tot nu OCMW-voorzitter en schepen in Ham-Sur-Heure-Nalinnes in Henegouwen. Een grote verrassing, want daarbuiten heeft hij nog relatief weinig politieke ervaring.