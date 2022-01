Ronnie O’Sullivan raast voorbij Jack Lisowski op Masters snooker

Ronnie O’Sullivan (WS-3) heeft zich dinsdag probleemloos voor de kwartfinales van het Masters geplaatst. In het Londense Alexandra Palace was de 46-jarige Engelsman met 6-1 meer dan een maatje te sterk voor Jack Lisowski (WS-17).

Nadat “The Rocket” het eerste frame won, stelde Lisowski met een 104-break gelijk. Dat was meteen zijn laatste wapenfeit. Met breaks van 86, 63, 127, 64 en 125 stormde O’Sullivan naar een afgetekende overwinning.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de kwartfinales (best of 11) neemt O’Sullivan het op tegen de Australiër Neil Robertson (WS-4). Die schakelde zondag de Schot Anthony McGill (WS-14) met 6-3 uit.

O’Sullivan won het toernooi met de top zestien van de wereld al in 1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 en 2017. Naast dit recordaantal overwinningen werd hij ook nog zes keer runner-up.