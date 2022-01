Tom Dumoulin: “De keuze tussen de Giro en de Tour was niet al te moeilijk”

Dumoulin was niet aanwezig in Alicante op de trainingsstage. Hij had onlangs contact met iemand die positief testte op corona en sukkelde ook met de naweeën van z’n boosterprik. “Ik voel me momenteel wat grieperig”, zei hij vanuit z’n thuisbasis. “Het ergste is achter de rug, maar helemaal in orde ben ik nog niet.”

Dumoulin start zijn seizoen in de UAE Tour. “Daarna rijd ik de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië en de Amstel Gold Race. Het is fijn dat ik die wedstrijd nog eens kan rijden. De voorbije jaren kon dat niet omdat het niet paste in functie van mijn hoogtestage richting de Giro, maar door de andere datum (de Amstel valt nu op de datum van Parijs-Roubaix) lukt het wel om deze wedstrijd in te passen. Daarna trek ik op hoogtestage voor drie weken.”

De Giro wordt het grote doel voor de Nederlander die de wedstrijd al eens won. “De keuze tussen de Giro en de Tour was niet al te moeilijk”, vertelt hij, “we hebben al een heel goede Tour-ploeg met Primoz (Roglic), Jonas (Vingegaard) en Steven (Kruijswijk) als vooruitgeschoven mannen. Dus de keuze was snel gemaakt. Ik heb er ook goede herinneringen aan en kijk er naar uit om me nog eens voluit te gooien voor een klassement. Stress? Nou nee, de verwachtingen zullen altijd hoog zijn, in eender welke koers waar ik van start ga. Dat verwachtingspatroon heb ik opgebouwd door de mooie wedstrijden die ik al gewonnen heb. Ik deel er ook het kopmanschap met Tobias Foss. We komen goed overeen. Ik kijk ernaar uit om samen met hem finales te rijden.”