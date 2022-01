Volvo Car Gent verwacht dit jaar nog volledig klimaatneutraal te produceren

De productie in de fabriek van autobouwer Volvo in Gent verloopt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar volledig klimaatneutraal. Dat meldt het bedrijf dinsdag.

Volvo Cars heeft zichzelf als doel gesteld om tegen 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. De vestiging van de Zweedse groep in Gent, die sinds 2020 de eerste volledig elektrische Volvo’s produceert, speelt daarbij een pioniersrol. Daarom zet Volvo Car Gent dit jaar verder in op het opwekken van energie via zonnepanelen en windturbines, en op een geleidelijke overgang naar het gebruik van biomethaan in plaats van natuurlijk methaan. “In de tweede jaarhelft verwacht Volvo Car Gent volledig klimaatneutraal te kunnen produceren”, luidt het.

In Gent maakt Volvo de V60, XC40 en C40, waaronder ook de twee volledig elektrische modellen XC40 Recharge en C40 Recharge. In 2021 rolden er in totaal 183.238 auto’s van de band, wat minder is dan de voorbije jaren. Het aanhoudende wereldwijde tekort aan halfgeleiders dwong de Gentse fabriek om de productie een veertigtal dagen te staken.

Van de XC40 Recharge werden er 24.519 geassembleerd in Gent. Voor de C40 Recharge, die sinds oktober wordt gemaakt, kwam het totaal uit op 3.533. Vanaf 2030 wil Volvo alleen nog volledig elektrische wagens op de markt brengen. In 2022 drijft Volvo Car Gent de productie van de volledig elektrische modellen dan ook fors op: de fabriek mikt op een verdrievoudiging van de capaciteit tot 135.000.

“Technisch en op het vlak van infrastructuur werden reeds grote aanpassingen doorgevoerd om deze groei te kunnen realiseren, onder meer in de lasafdeling en de batterijfabriek. Om het evenwicht in de productie te bewaren en de volumes op een optimale en efficiënte manier aan de marktvraag aan te passen, volgt later dit jaar een aanpassing van de lijnsnelheid”, zegt Volvo Car Gent. “Daarnaast gaan ook de aanwervingen onverminderd voort met ruimte voor ruim 500 nieuwe medewerkers.”

Volvo Cars stelt in Gent momenteel ruim 6.500 mensen tewerk. Wereldwijd zijn er ongeveer 40.000 voltijdse werknemers bij de groep aan de slag.