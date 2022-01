Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke verwacht dat booster nodig zal zijn voor groen licht op CST

De campagne voor de boosterprik ging een tijdje geleden van start. En ze verloopt sneller dan initieel voorzien, aldus Vandenbroucke. Eind januari zal het gros van de volwassen Belgen die al hun basisvaccinatie kregen, een uitnodiging in de bus hebben gekregen voor een derde prik (een tweede bij wie eerder Johnson & Johnson kreeg). In Vlaanderen zal dat zeker het geval zijn.

“Een groot succes, maar toch staan we niet helemaal waar we moeten staan”, voegde de minister daar aan toe. “Er is aarzeling rond de booster.” Met andere woorden: niet iedereen die een uitnodiging kreeg, maakte een afspraak of ging er op in.

Toch verwacht hij dat het krijgen van het boostervaccin beslissend zal zijn om groen licht te krijgen bij het scannen van het Covid Safe Ticket. Het zou hem alleszins niet onlogisch lijken in de huidige context. De minister verwees daarbij ook naar een beslissing die op Europees niveau zal worden genomen.

Intussen is het wachten op adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over de derde prik voor jongeren tussen 12 en 17 jaar - het Europees agentschap EMA heeft daar overigens nog geen beslissing over genomen - en over een vierde prik voor bepaalde risicogroepen, die als eerste aan de beurt waren voor hun derde prik.