Kunstschaatsen en bagage van Loena Hendrickx arriveren net op tijd in Tallinn

Broer en zus Hendrickx waren maandag zonder bagage voor de Europese kampioenschappen in Tallinn, de hoofdstad van Estland, gearriveerd. Door het ontbreken van de schaatsen miste Loena de eerste training die in de ochtend in de Tondiraba Ice Hall, de grote wedstrijdhal, was gepland. Later op de middag was er opnieuw gelegenheid om aan het ijs te wennen, maar dat gebeurt in de oefenhal.

Woensdag kan er alleen in de oefenhal worden getraind. Hendrickx begint het toernooi donderdag met het korte programma. De finale, de vrije kür van de beste 24, is zaterdag.